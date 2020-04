Minaccia di morte l’ex moglie: arrestato 49enne

L’uomo, già gravato dal divieto di avvicinamento alla sua ex, ha continuato nel tempo con vessazioni e aggressioni

Nella giornata di lunedì 27 aprile, il personale del Commissariato di Aversa, diretto dal primo dirigente Vincenzo Gallozzi, ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Nord, D.G., 49enne, responsabile del reato di stalking, commesso nei confronti della ex moglie.

L’uomo, sul quale era già gravava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, ha violato tale misura e si è reso responsabile di condotte vessatorie e violente nei suoi confronti, avvicinando e minacciando di morte l’ex moglie, determinando un grave stato di ansia e di paura.

In particolare, a pochi giorni di distanza, l’uomo, a bordo del suo veicolo, ha seguito la donna apostrofandola con epiteti …









