Il Vescovo Mogavero: ” A messa con turni e prenotazioni, abbiamo bisogno di tornare a vedere la gente”

Messe domenicali con turni e prenotazioni. Questa l’idea lanciata dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero in una intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos.

“Se riusciremo a fare entrare di volta in volta in chiesa una cinquantina di persone – ragiona mons. Mogavero – organizzandoci al meglio con i volontari e celebrando anche al pomeriggio, non sarà il massimo ma sempre meglio di nulla. Il punto è non escludere i fedeli, che nessuno sembri privilegiato o escluso e lasciato ai margini. Quindi, pensando anche a raddoppiare le celebrazioni”.

Il vescovo Domenico Mogavero si rivolge al governo che sta dialogando con la Cei per consentire una ripresa dell’attività religiosa nella fase 2: “Io credo che un minimo di discrezionalità a noi vescovi ce la debbano lasciare. Sul posto poi vediamo il da farsi: se ordinariamente si …









