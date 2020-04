Gibellina. In programma la distribuzione di 4.800 mascherine ai cittadini. Si parte oggi

Gibellina. Anche il Comune di Gibellina ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un ingente numero di mascherine chirurgiche che saranno consegnati a tutta la popolazione.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, le impiegate dell’Ufficio Servizi demografici hanno preparato delle buste contenente le 4.800 mascherine ricevute per i 1.750 nuclei familiari presenti a Gibellina.

Il Gruppo di Protezione civile comunale distribuirà una mascherina a famiglia, a partire dalle ore pomeridiane di oggi martedì 28 aprile, iniziando da Via Salvatore Quasimodo. La buste contenente le mascherine verranno consegnate direttamente ai cittadini o, in caso di assenza, saranno inserite all’interno della buca delle lettere.

Valentina Mirto









