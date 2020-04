Dalla sanità alla solidarietà. Anche in emergenza la politica marsalese litiga

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, contenenti le disposizioni in vigore dal 4 maggio in poi, ha consegnato una politica locale rassegnata. Inerme.

L’emergenza da Covid-19 ha svelato ancora di più, casomai ce ne fosse bisogno, la fragilità di una classe dirigente che non ha saputo nell’immediato prendere delle dovute misure, per quelle ovviamente di competenza, così come non ha saputo rassicurare i cittadini.

Ancora una volta, seppure nell’emergenza e anche nella paura dei numeri implacabili che arrivavano dalla performante Lombardia, mentre i morti viaggiavano sui camion dell’Esercito, si è assistito al balletto (il solito) delle responsabilità.

Chi ha detto cosa, chi ha fatto questo, chi si è messo in mostra, chi ha donato nel silenzio di una carità che non deve conoscere alcun riflettore se non gli occhi di chi la riceve.

