Coronavirus. Nessun nuovo caso in provincia di Trapani. Aumentano i guariti. I dati

Arretra ancora il Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 67 le persone attualmente positive al Covid, secondo i dati trasmessi dall’Asp di Trapani.

In un giorno si sono registrati 11 guariti e nessun nuovo contagiato su quasi duecento tamponi effettuati.

Ecco come sono distribuiti i casi nelle città della provincia: Alcamo 16; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 12; Valderice 7.

Emerge subito il dato di Valderice, dove sono guarite 6 persone. E poi è guarito l’unico positivo di Buseto Palizzolo. Altri due guariti a Salemi, uno a Trapani, uno a Paceco. Restano ricoverate 6 persone, di cui una in terapia intensiva, all’ospedale di Marsala. Il resto si trova in isolamento domiciliare. In totale, dall’inizio dell’emergenza, hanno preso il virus 123 persone in provincia di Trapani, di queste ne sono morte 5.













