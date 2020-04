Coronavirus, “congiunti” o familiari dal 4 maggio servirà ancora l’autocertificazione 

Il Governo ha chiarito il punto centrale sui “congiunti” che tanta confusione aveva generato, del nuovo decreto sul contenimento del contagio del Coronavirus: i “congiunti”.

Per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente, ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile.

Da quella data per muoversi servirà ancora l’autocertificazione. Gli spostamenti rimarranno consentiti solo se “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” e “motivi di salute”. Una delle poche novità importanti è che si potrà uscire di casa, pur rimanendo all’interno della propria regione, anche “per incontrare i congiunti”.

Dal 4 maggio si potrà praticare …









