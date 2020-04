Coronavirus, a rischio 60mila imprese nel settore del commercio ambulante

60 mila imprese del settore ambulante rischiano la chiusura se non si riapre al più presto. È l’allarme lanciato da Fiva-Confcommercio, federazione italiana dei venditori ambulanti, che chiede che il settore venga incluso nei codici Ateco per le attività consentite di commercio al dettaglio. Per mercati e fiere, se non si riapre in tempi brevi, seppur con gradualità e rispettando tutti i protocolli sanitari, sarà «il tracollo».

«Abbiamo diligentemente seguito le disposizioni del governo, delle istituzioni locali e delle autorità sanitarie e scientifiche ma ora siamo esasperati», avverte il presidente di Fiva-Confcommercio, Giacomo Errico. Il settore delle attività di commercio su aree pubbliche conta 176 mila imprese con circa 400 mila tra titolari, dipendenti e collaboratori. Ma le imprese, evidenzia l’associazione, non sono strutturate sul piano economico per sopravvivere in queste condizioni e il danno lo pagheranno anche le famiglie e …









Leggi la notizia completa