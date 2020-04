Castellammare del G.. Recuperati tre esemplari di tartarughe marine, due deceduti ed uno vivo

Nella giornata di lunedì 27 aprile, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo sono stati impegnati, lungo il litorale di giurisdizione, nel ritrovamento e recupero di tre esemplari di tartarughe marine, due già deceduti mentre il terzo, ancora vivo, è stato soccorso ed affidato alle cure mediche del Centro Recupero Tartarughe Marine di Favignana. Il primo esemplare, una carcassa di tartaruga “caretta caretta”, è stato ritrovato spiaggiato, in località “Spiaggia Playa” del Comune di Castellammare mentre una seconda carcassa è stata rinvenuta nello specchio acqueo antistante la Riserva orientata naturale dello Zingaro e, precisamente, in località “Tonnarella dell’Uzzo”.Nel primo pomeriggio, durante la navigazione per il rientro nel porto di Castellammare, sempre l’equipaggio imbarcato sulla motovedetta CP 719, in acque antistanti la tonnara di Scopello, ha rinvenuto un’altra tartaruga, questa volta viva …









Leggi la notizia completa