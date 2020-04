Al via la discerbatura a Triscina di Selinunte

Ieri mattina sono iniziati i lavori di pulitura e discerbatura a Triscina di Selinunte, da parte del Comune di Castelvetrano, lavori che permettono una adeguata bonifica della circonvallazione e della borgata.

Il Presidente dell’Associazione ProgettoTriscina, Enzo Danimarca ha dichiarato: “Un’operazione davvero necessaria per far tornare percorribile e pulita la via della Magna Grecia, da tempo invasa da alberi sradicati che invadevano la corsia. Situazione problematica e critica, da tempo denunciata dalla nostra associazione “ProgettoTriscina” .

Noto, comunque e con piacere che, finalmente, il Comune sta facendo la sua parte e per questo ringrazio personalmente il sindaco, dott. Enzo Alfano e l’assessore al ramo, dott. ssa Irene Barresi .

È un intervento importante sia per la viabilità che per poter ripristinare il mercatino del Lunedì. Sono convinto che, anche in una fase così difficile che sta attraversando il nostro paese, c& …









