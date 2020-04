Ai tempi della grande pandemia, lettera di un nonno per il compleanno della nipote

[Pubblichiamo oggi nella nostra rubrica di poesia, una lettera in versi del poeta Giovanni Lombardo]

di Giovanni Lombardo

Marsala 30 marzo 2020

Cara Jana

ce l’ho fatta! Tu compi il tuo ventesimo anno ed io ottanta.

Quando sei nata e io compivo, poche settimane dopo, il mio

sessantesimo anno e mi immergevo nella gioia di esserti nonno, mi

percorreva a tratti la mestizia di un pensiero, in realtà abbastanza banale,

“è molto probabile che non ci sarò quando compirà i suoi vent’anni”.

E invece ci sono. Evviva! Ti abbraccio.

Abbraccio questa tua giovinezza, che cammina su questa

terra e ha tanta voglia e tanto bisogno di costruire nuove società.

