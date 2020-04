35 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, sale il numero in provincia di Catania – Liveunict | Magazine sull’Università di Catania

35 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, sale il numero in provincia di Catania Liveunict | Magazine sull’Università di CataniaCovid-19:in Sicilia 2.123 casi,16 in più Agenzia ANSAIn Sicilia solo 11 guariti in più lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus in Sicilia, tornano a salire i malati e i posti occupati in terapia intensiva: calano i ricoveri Giornale di SiciliaCoronavirus Sicilia, i contagi scendono anche a Catania Corriere del MezzogiornoVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa