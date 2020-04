Verso la fase due. Musumeci: “Riapriamo, ma non abbiamo vinto”. In Sicilia record di guariti

La Sicilia inizia la settimana di avvicinamento alla fase due. Nell’Isola il Coronavirus indietreggia, con un calo dei malati mai visto dall’inizio dell’epidemia.

L’allentamento del lockdown annunciato per il 4 maggio sull’isola era atteso con qualche concessione in più dal governo nazionale. Soprattutto perchè in due mesi di emergenza in Sicilia il già fragile tessuto economico ha perso quelle poche certezze che aveva, come il turismo.

“Grazie alla politica del rigore e della fermezza siamo riusciti a mantenere i contagi a livelli bassi e ora siamo sostanzialmente la regione italiana più sicura. Dobbiamo riaprire lentamente e gradualmente ma nessuno deve convincersi che la battaglia sia stata vinta”, ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, in una intervista a Rainews24.

“Questo è il momento più vulnerabile ma dobbiamo riaprire e consentire alle imprese di tornare a …









