Trapani: bar, commercianti, ristoranti si arrendono 

E’ il capolinea. La fine delle speranze. La fine delle attività commerciali. A Trapani gli esercenti gettano la spugna. Una resa che coinvolge negozi, bar, ristoranti e altre piccole attività chiuse ormai da due mesi e senza alcuna prospettiva di riapertura nell’immediato. Non ci sono più soldi. Non si possono più pagare gli affitti, né le bollette, non si possono più fronteggiare i costi. E così, domani sera, alle 21, i commercianti accenderanno le luci dei loro locali. Per l’ultima volta. Poi, la mattina successiva, consegneranno le chiavi al sindaco Giacomo Tranchida.

Abbiamo aspettato fiduciosi – dice la presidente dell'associazione commercianti "Trapani centro" Marina Biondo – che fossero prese misure appropriate, provvedimenti capaci di dare a tutti noi la forza e la speranza di un futuro per le nostre famiglie e per le nostre attivit&









