Trapani, azienda rigenera vecchi Pc per la didattica a distanza dei bambini in difficoltà

L’urgenza della didattica a distanza rischia di creare nuove disuguaglianze e di lasciare indietro i bambini e i ragazzi che hanno meno possibilità di avere accesso ai dispositivi multimediali.

Per questo motivo, l’ azienda trapanese Assoinformatica, dopo aver recuperato e ripristinato qualche portatile usato per venire incontro alle esigenze di bambini di scuola elementare, ha deciso di mettere a disposizione la propria competenza informatica lanciando un appello alla città. In pratica i professionisti stanno promuovendo una raccolta di computer portatili usati da regalare alle famiglie in difficoltà. “Chiediamo a tutti di contribuire con un vecchio portatile, quello che non si usa più perchè hai quello nuovo – dice Gianfranco Licata – la caratteristica minima è che il computer che abbia istallato Windows 7 perchè altrimenti non è più utilizzabile allo scopo). Può essere utile anche l’alimentatore …









