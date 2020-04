Tiene banco la questione “Congiunti”: ecco chi sono

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto ieri sera spiegando quelle che sono le direttive della “Fase 2”, nel segno della gradualità e della prudenza. Come preannunciato, la data del 4 Maggio rappresenta la vera fase dettata da una maggiore libertà con le condizioni della sicurezza pubblica che il periodo impone.

Ciò che tiene banco nelle ore successive alla conferenza stampa del Premier Conte è la questione dei legami familiari: il nuovo Dpcm prevede, infatti, lo spostamento all’interno della stessa regione per motivi di lavoro, salute e casi di necessità. Dal 4 Maggio però «aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti; siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, genitori con figli, nonni con nipoti, quindi vogliamo consentire loro delle visite ma fatte nel rispetto delle distanze con l’adozione delle mascherine e con divieto di …









