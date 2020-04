Scuola: maturità in presenza. “Vogliamo assumere più docenti possibili” 

“Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per le parole di grande chiarezza pronunciate stasera sulla scuola”, così il Ministro dopo la conferenza stampa del Premier Conte dove ha illustrato la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Il Premier ha ricordato che la scuola è un capitolo importante e ha ribadito la volontà di tenerle chiuse fino a fine anno per evitare picchi di contagi e mettere a rischio la salute dei docenti.

Ha, inoltre, sottolineato che la Ministra sta lavorando per far ripartire a settembre le scuole nel miglior modo possibile.

Una battuta anche sui concorsi a cattedra per i quali ha auspicato un avvio delle procedure per assumere 24 mila precari e 36 mila giovani aspiranti

