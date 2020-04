Scontro Governo-CEI: “Compromessa la libertà di culto”. Si lavora su un nuovo protocollo

Secondo le ultime disposizioni contenute nel dpcm illustrato dal premier Conte nel corso della serata di ieri, ancora non saranno possibili le celebrazioni religiose ma ci sarà la possibilità di celebrare i funerali alla presenza al massimo di 15 persone. Il presidente del Consiglio ha spiegato che “c’è stata una fitta interlocuzione con il comitato tecnico-scientifico, che non ha nascosto la propria rigidità”. Delle dichiarazioni che hanno lasciato senza parole la Conferenza episcopale italiana, che in queste settimane aveva avviato un inteso dialogo con le istituzioni per far fronte con responsabilità al progressivo ritorno alla normalità della vita ecclesiale.

“Non possiamo accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto- ha commentato la Cei- la fede deve potersi nutrire alla vita sacramentale”. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, cosi& …









