San Vito, Peraino: «Modifiche al piano regolatore generale mirate alla tutela ambientali»

Il Comune di San Vito Lo Capo ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Siciliana la restituzione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Commissario ad Acta con delibera n.16 del 10 giugno 2016, ai fini della sua rielaborazione. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Peraino nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale spiegando che «l’amministrazione comunale intende apportare al PRG delle modifiche che riteniamo fondamentali finalizzate prioritariamente alla tutela e salvaguardia dell’ambiente».

«Quella variante – ha detto il sindaco– prevedeva un eccessivo consumo di suolo ed un elevato aumento di cubatura, legato prevalentemente alla costruzione di nuove abitazioni nella zona ad est del nostro territorio, incompatibili per un Comune come San Vito Lo Capo che fa del patrimonio naturale il suo punto di forza per promuovere un turismo eco sostenibile. Una …









