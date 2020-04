L’INPS ha reso noti i dati aggiornati ad oggi relativi al “Cura Italia” in Sicilia. Sono stati autorizzati tutti i 519 decreti relativi alla cassa integrazione in deroga che riguardano 1230 lavoratori. Circa la cassa integrazione ordinaria, sono state autorizzate 17083 domande su 19293. Per quanto riguarda il FIS, autorizzate ad oggi 1061 domande su 7286. I bonus da 600€ in pagamento nella nostra provincia sono 24962.









Leggi la notizia completa