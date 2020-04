Paceco, al via la consegna di più di 13.000 mascherine

«È stata avviata il 25 aprile la distribuzione di 13.500 mascherine protettive, arrivate al Comune di Paceco dalla Protezione civile regionale, per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19».

Lo rende noto il Sindaco, Giuseppe Scarcella, che ha provveduto a far recapitare subito le prime centinaia di dispositivi di protezione alle Comunità alloggio per anziani che operano nel territorio comunale, in quantità di cento per ciascuna struttura.

Le restanti migliaia di mascherine saranno distribuite ai cittadini, attraverso operatori e modalità che sono in via di definizione e che scaturiranno nelle prossime ore dalla sinergia tra Servizi Sociali, Polizia Municipale e Protezione Civile, oltre che dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale.









Leggi la notizia completa