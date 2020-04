Occhio ai furbi, ecco come riconoscere a Marsala i volontari per l’emergenza

Attenzione ai possibili furbi. I volontari del comune che consegnano la spesa alle famiglie sono riconoscibili da una pettorina personalizzata del Comune di Marsala.

L’amministrazione comunale e la Fondazione San Vito Onlus comunicano che i volontari incaricati della consegna di alimenti e prodotti di necessità alle famiglie in difficoltà, sono riconoscibili e identificabili. In particolare, così come prevede la normativa in vigore – Circolare n.9/2020 della Protezione civile siciliana – il personale addetto indossa apposita pettorina personalizzata con lo Stemma della Città di Marsala.

Sono dotati di guanti, mascherina e visiera protettiva, indispensabili per limitare le occasioni di contagio sia per i volontari che per coloro che ricevono il pacco-alimenti. Anche questo sarà contrassegnato e riconoscibile dalla scritta “Città di Marsala emergenza covid-19″.

