Maturità, lettera di una studentessa siciliana alla Ministra Azzolina 

Cordiale Ministra,

Le sto scrivendo questo messaggio per metterla a corrente dei vari problemi che sta causando questa pandemia sulla vita di noi maturandi, siamo completamente confusi per l’esame di maturità perché alla base non abbiamo una preparazione idonea per affrontare un esame così importante causata da professori che non fanno il loro dovere di insegnamento.

Attendo una sua risposta.



Siamo nati nell’anno dell’11 settembre, il nostro primo anno di scuola è stato accompagnato dall’inizio della crisi finanziaria e gli ultimi anni dal riscaldamento globale … ed ora il Covid-19!

Facciamo parte della cosiddetta “Generazione Z” che è nata attraverso il boom della tecnologia, di internet e dei social media. Sempre etichettati come sfaticati, nullafacenti e irresponsabili. Abituati a chattare per ore, ad usare più emoji che parole.

Ma è proprio ora che capiamo quanto …









Leggi la notizia completa