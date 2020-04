Marsala, il traffico è quello di un lunedì “normale” e non da lockdown

Un lunedì mattina “normale” e non più da lockdown quello di oggi a Marsala.

La coda di auto che si vede in corso Calatafimi dà questa sensazione. Ci sono tanti furgoni da lavoro che è giusto che siano in giro, oggi è anche la prima giornata utile per poter prendere le pensioni, e un po’ si giustifica per questo l’aumento del traffico, ma sembra davvero eccessivo, c’è sempre un decreto in vigore e da rispettare.

I cittadini saranno pure stanchi di una quarantena prolungata, ma ci vuole anche il buon senso e il rispetto delle regole, anche perché dal comportamento di tutti dipende la possibile crescita della curva di contagio.

Il presidente Conte, con il suo discorso di ieri sera che è risultato quasi del tutto incomprensibile, l’unica cosa che ha detto chiaramente, è proprio questa – riprendendo il suggerimento dell’Istituto Superiore di …









