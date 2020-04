Luigi Corsaro riconfermato Presidente del comitato regionale Sicilia di Croce Rossa Italiana

Luigi Corsaro è stato riconfermato Presidente della CRI Sicilia, è questo l’esito delle elezioni svoltesi lo scorso 19 aprile in modalità telematica.

L’emergenza Covid-19 e l’eccezionalità della situazione non hanno fermato nè soffocato l’espressione democratica della Croce Rossa Italiana, cosi come espresso dal Presidente Nazionale CRI Francesco Rocca. Per realizzare tutto questo è stata elaborata una piattaforma elettronica dotata di alti livelli di sicurezza per garantire la procedura degli aventi diritto al voto, vista la limitazione allo spostamento delle persone sul territorio disposto dall’autorità pubblica.

Un risultato importante quello ottenuto da Luigi Corsaro, Volontario del Comitato CRI di Scordia. Quanto maturato nei precedenti anni nei rapporti con il territorio ha avuto conferma nella sua rielezione da parte dei Presidenti dei Comitati CRI della Sicilia.

