In fila per approvvigionarsi di mascherine sanitarie e gel disinfettante.

E’ accaduto, questa mattina, a Trapani, davanti al negozio di articoli per la casa di via generale Ameglio. Una lunga coda si è venuta a creare davanti all’attività commerciale dove mascherine e gel sono in offerta.

E i trapanesi hanno sfruttato l’occasione per entrare in possesso dei preziosi dispositivi di protezione.









