La biblioteca di Castelvetrano ha aderito all’evento nazionale “Il maggio dei libri”

La Biblioteca Comunale di Castelvetrano ha aderito all’evento nazionale denominato “IL MAGGIO DEI LIBRI” per l’edizione 2020.

L’evento nasce dall’iniziativa del Centro Nazionale per il Libro e la Lettura, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali (MIBACT) e si inquadra nel percorso delineato dal Bando Pubblico “Città che Legge” a cui la Città di Castelvetrano si è candidata per l’anno 2020.

L’iniziativa intitolata “Sikelia: storie di ordinaria poesia. Noi La Sicilia ve la raccontiamo così raccoglie in 73 video, formato MP4, memorie, racconti, storie e rime di un’isola, fulcro del Mediterraneo, che custodisce tesori di un passato glorioso ancora fortemente radicati nel presente.

I video, sono stati realizzati da studiosi, autori, docenti e dagli alunni del Liceo Classico Giovanni Pantaleo e del Liceo delle Scienze Umane Giovanni Gentile, …









