Il virus è fermo in provincia di Trapani. Aumentano i guariti. I dati 

Scende ancora il numero dei malati di Covid-19 in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore si registrano tre guariti che portano gli attuali positivi a quota 78.

Nessun nuovo caso in provincia di Trapani, ma c’è da dire che sono stati effettuati una cinquantina di tamponi, quando nei giorni scorsi si viaggiava a 200 tamponi al giorno. Salgono a 40 così i guariti.

A Castellammare del Golfo, città in cui si è registrata una vittima, non ci sono più positivi al Covid.

Questi i dati per città.

Alcamo 16; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 9; Trapani 13; Valderice 13.

Secondo quanto comunica l’Asp dei 78 positivi soltanto 6 sono ancora ricoverati, di cui uno in terapia intensiva, tutti al Covid Hospital di Marsala.

I tamponi effettuati da quando è cominciata l’emergenza, 4.278

I test sierologici su personale sanitario: 3.093.









