Festa della Liberazione. Ecco com’è andata in provincia di Trapani

Una splendida giornata di passione, di memoria questo 25 aprile, Festa della Liberazione, reso ancor più significativo per il dramma del Covid19, ma per questo assume ancor più di valore.

In provincia di Trapani è stato un 25 Aprile che – dichiara il presidente dell’Anpi provinciale Aldo Virzì – “non è stato certamente sporcato dall’ignobile gesto della squadraccia fascista che a Marsala ha lordato la targa ricordo che, nel Parco del Salato, riporta i nomi di tre eroiche partigiane: Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia Meningi. Non è la prima volta che a Marsala i fascistelli locali tentano di farsi notare con gesti che denotano tutto lo squallore delle persone e delle idee che professano. Non si illudano, non temiamo le loro bravate, piuttosto ci rivolgiamo ancora una volta alle forze dell’ordine perché questi vigliacchi vengano individuati e puniti”.

