Ferrovie, lavori a Mazara. Ci saranno alcuni passaggi a livello chiusi, ecco quali

La società GlibarFer ditta mandataria delle Ferrovie dello Stato ha comunicato l’avvio di alcuni lavori di risanamento delle massicciate delle linee ferroviarie. Gli interventi riguardano anche alcuni passaggi a livello del territorio di Mazara. Questi i siti interessati con relativi divieti di transito.



P.L al KM. 140+445, via Mario Fani (alcuni interventi già effettuati) altri richiedono divieto di transito dal giorno 27/04/2020 al 01/05/2020, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

P.L al KM. 139+496, via Antonino Mongitore (alcuni interventi già effettuati) altri richiedono divieto di transito dal giorno 27/04/2020 al 01/05/2020, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

P.L al KM. 139+313, via Madonie: (alcuni interventi già effettuati) altri richiedono divieto di transito dalle ore 09:00 alle dal giorno 27/04/2020 al 01/05/2020, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

P.L al KM. 139+085, via dei Ciclopi: (alcuni interventi già effettuati) altri richiedono divieto di transito dalle ore 09:00 dal giorno 27/04/2020 al 01/05/2020, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

P.









