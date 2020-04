David di Donatello, l’8 maggio occhi puntati su Fabrizio Ferracane

L’8 maggio su Rai Uno occhi puntati sull’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane. Per la 65ᵃ edizione dei Premi David di Donatello (considerati gli Oscar italiani), Fabrizio Ferracane è tra i concorrenti in lizza per il Premio come migliore attore non protagonista. Il film a cui ha preso parte vestendo il ruolo di Pippo Calò è “Il Traditore” di Marco Bellocchio; film che al momento è alla guida della classifica dei favoriti. La pellicola tratta la storia di Tommaso Buscetta, il boss che è diventato collaboratore di giustizia scardinando il sistema, fino ad allora intatto, di cosa nostra. Il ruolo di protagonista è interpretato da Pierfrancesco Favino.

«Se 10 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera da attore, mi avessero detto che un giorno sarei stato candidato ai David di Donatello mi sarei fatto una grossa risata» – sono le dichiarazioni di Ferracane …









