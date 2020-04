Campobello. Da oggi stop all’ordine alfabetico per la spesa

IL SINDACO ESORTA I CITTADINI: “PRUDENZA E RESPONSABILIT À ”

A partire da oggi, lunedì 27 aprile, non sarà più necessario rispettare il criterio alfabetico per fare la spesa e le attività economiche autorizzate potranno lavorare anche nelle ore pomeridiane.

Come già anticipato la settimana scorsa, alla luce degli incoraggianti dati relativi alla situazione epidemiologica di Campobello, il sindaco Giuseppe Castiglione ha infatti sospeso le particolari misure restrittive che erano state adottate nei primi giorni di aprile al fine di scongiurare l’esplosione di un focolaio in un momento in cui si era verificato un improvviso incremento dei casi di contagio.

Il Sindaco tiene, tuttavia, a ribadire che, al fine di non vanificare gli sforzi finora compiuti, non è ancora possibile abbassare la guardia in quanto la battaglia contro il Coronavirus non è ancora vinta e, pertanto, esorta i cittadini …









Leggi la notizia completa