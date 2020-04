Verso la Fase 2, stasera conferenza di Conte

Verso gli incontri con i familiari più stretti e la possibilità di rientro nel luogo di domicilio o residenza di chi è rimasto bloccato dal lockdown. Sarà possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti (non più di 15 persone). La riapertura dei negozi invece pare sia prevista per il 18 maggio.

Sono le prime libertà che gli italiani dovrebbero riacquistare dal 4 maggio secondo le indiscrezioni che escono dall’incontro della cabina di regia in cui il premier Giuseppe Conte insieme al ministro della Salute Roberto Speranza e a quello degli Affari regionali Francesco Boccia sta illustrando ai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali. Resterà l’obbligo dell’autocertificazione, anche se sarà diversa e con più possibilità.

Sarà il premier Giuseppe Conte a presentare agli italiani le principali novità della …









