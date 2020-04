Ustica, i ministeri dei Trasporti e della Difesa dovranno pagare 330milioni alla compagnia aerea Itavia

I ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture e della Difesa non devono solo risarcire la compagnia Itavia per il dissesto finanziario al quale andò incontro dopo il disastro aereo di Ustica (lo stop della flotta e la revoca delle concessioni), ma devono anche aggiungere un indennizzo per il danno subito dalla società.

La Corte d’Appello di Roma ha condannato così i due ministeri a versare un totale di 330 milioni di euro (265 milioni erano già stabiliti dalla Corte con sentenza definitiva nel 2018) agli eredi del titolare della compagnia, che è in amministrazione controllata dai tempi della strage dei passeggeri del DC 9 precipitato il 27 giugno 1980.

Si chiude così una vicenda giudiziaria che dura da 40 anni, da quando cioè il 10 dicembre 1980 fu imposta a Itavia, compagnia aerea fondata da Aldo Davanzali, di sospendere le attività di volo. Nei mesi successivi, le Autorità …









