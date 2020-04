Tributi locali, Obiettivo Città chiede sospensione e differimento termini

I consiglieri comunali di “Obiettivo Città” Curiale Giuseppe, Martire Calogero, Stuppia Salvatore e Viola Vincenza hanno presentato una mozione per chiedere la sospensione e il differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali. Secondo i consiglieri comunali l’attuale emergenza “ha causato anche effetti catastrofici sull’economia dell’intera Nazione e sull’economia del nostro territorio, con enormi difficoltà per l’intera popolazione”.

Per i consiglieri attività commerciali, titolari di Partita Iva, imprenditori dopo mesi di chiusura imposta dal Governo, riscontreranno non poche difficoltà nella ripresa e il pagamento dei tributi sarà un ulteriore peso in questo momento particolare. “Per questo – scrivono – si rende quanto mai opportuno dare ai nostri concittadini un segnale di forte responsabilità intervenendo a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso agevolazioni nel pagamento …









