Strade e piazze deserte e così la natura si riappropria dei suoi spazi. In corso Piersanti Mattarella, a Trapani, ai bordi del marciapiedi sono spuntati i funghi.

La natura non ferma il suo corso. Non si arrende al virus. Anzi, sarà proprio la natura, come sostengono alcuni scienziati, a uccidere il virus che minaccia la sua armonia e il suo equilibrio.









