Scuole, l’ex Provincia assegna le somme per la manutenzione. Affitti, si cerca una soluzione

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, continua il suo impegno rivolto alle Istituzioni scolastiche per consentire una migliore gestione finanziaria ed amministrativa, attraverso le seguenti concrete azioni.

Il Commissario ha formulato la direttiva che nel bilancio in corso di approvazione vengono confermate le assegnazioni delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria ex lege 23/96 stanziate nell’anno 2019, anno nel quale le stesse erano state incrementate del 15%, cui si aggiunge la somma di Cento mila euro già erogata quando le attività didattiche si svolgevano ancora in presenza, per la sanificazione delle Scuole Superiori.

Tale azione, consente di fornire ai Dirigenti Scolastici un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per l’intero anno 2020 nel bilancio di ciascuna istituzione.

L’incremento dei fondi destinati alle spese di funzionamento ed alle manutenzioni ordinarie persegue la finalità che, in …









