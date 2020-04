Scrive la dottoressa Francesca Catania: “Il chiacchiericcio fa male, mio marito non ha alcuna patologia infettiva”

Nelle scorse settimane, anche a causa del terrore ingenerato dalla diffusione del Corona virus su tutto il territorio nazionale, si era diffusa una spiacevole caccia all’untore anche a Castelvetrano, in occasione della notizia dei primi contagi. Nel tritacarne mediatico era finito anche una coppia di medici castelvetranesi, Matteo Spinelli, medico di medicina generale, e la moglie Francesca Catania, pediatra, entrambi molto apprezzati e stimati in città, erano stati oggetto di una vera e propria campagna denigratoria con notizie prima sussurrate a mezza voce e poi fatte veicolare sui social e sui gruppi WhatsApp.

In quell’occasione avevamo sentito la dr.ssa Catania per offrire lo spazio per adeguatamente smentire queste infauste voci, ma la stessa, con cristiana sopportazione, aveva sofferto in silenzio ed aveva preferito aspettare che le voci si attenuassero. Ma in questi giorni, a causa di un’assenza dal lavoro per …









