Panitteri, caduti senza croce, dice la sua sulle manifestazioni del 25 aprile

Il nostro giornale da sempre si è caratterizzato perché ha saputo prendere posizioni ed ha dato spazio a tutte le voci . Nella giornata di ieri abbiamo ampiamente parlato delle celebrazioni legate al 75esimo anniversario della Festa della Liberazione con interviste, immagini e vari contributi. Accogliamo con piacere una diversa lettura quella di Agostino Panitteri, Presidente della Federazione Provinciale dei Caduti Senza Croce che ci è stata girata dal coordinatore regionale di Riva Destra. A voi la possibilità di dirci come la pensate.

A.Q.

Il 25 aprile continua ad essere una celebrazione ipocrita, tanto più in quanto non ci fu mai una liberazione, perché non siamo mai stati liberati. La verità è che il 25 aprile è una grossa mistificazione, in cui trionfa semplicemente la retorica, stucchevole e dura a morire. Se analizzassimo gli eventi senza condizionamenti di parte, ci renderemmo conto che liberare un popolo …









Leggi la notizia completa