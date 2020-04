Muore dopo aver preso il Covid-19. Ecco la lettera trovata dalla moglie …

“Vi amo con tutto il mio cuore”. Muore per Covid-19: la moglie trova l’ultima lettera sul cellulare.

Katiel Coelho, 33 anni, ha trovato la lettera che il marito John, 32 anni, aveva scritto per lei e i figli dal letto di ospedale.

Quando Katiel ha raggiunto l’ospedale di Danbury, in Connecticut, era ormai troppo tardi: il marito John positivo al Covid-19, è morto per un arresto cardiaco. La donna, disperata, raccogliendo i suoi effetti personali, ha preso in mano anche il telefono del compagno, lo ha aperto e ha trovato una lettera che lui gli aveva scritto proprio nelle sue ultime ore.

La storia, riportata da Buzzfeed, è diventata popolare sui media stranieri. “Vi amo con tutto il mio cuore – si legge nella nota lasciata sul cellulare -. Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così fortunato e così orgoglioso …









