Matteo Messina Denaro compie 58 anni. Il boss mafioso è latitante dal 1993

Anche in piena emergenza da coronavirus, noi di Tp24 non ci scordiamo di lui.

Compie oggi 58 anni Matteo Messina Denaro, boss mafioso di Castelvetrano, ultimo dei “Corleonesi”, latitante dal 1993.

Capo del mandamento di Castelvetrano e rappresentante indiscusso della mafia in provincia di Trapani, risulta essere attualmente uno dei boss più potenti di tutta Cosa nostra, arrivando a esercitare il proprio potere ben oltre i confini della propria provincia, come in quelle di Agrigento e addirittura Palermo.

Dal 1993 lo hanno cercato dappertutto. Uno degli ultimi blitz riguarda un ospedale vicino Messina (ne abbiamo parlato qui).

Secondo un pentito, invece, vive in Veneto (qui l’articolo).

Diabolik, U siccu (il secco). Oppure Alessio, come si firmava nei pizzini ritrovati dagli investigatori nel covo di Binnu Provenzano, a Montagna dei Cavalli. Sono questi alcuni dei soprannomi con cui è conosciuto Matteo Messina Denaro, 56 anni compiuti lo scorso 26 aprile, figlio









