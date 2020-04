L’On. Caputo presenta mozione per riaprire gelaterie, pasticcerie e somministrazione alimentari tramite asporto

“Credo siano oramai maturi i tempi per consentire, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie volute dal Governo, la vendita di cibo da asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigianali. La vendita per asporto dovra’ essere effettuata previa ordinazione on line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e, consentendo nel locale la presenza di un cliente per volta ed assicurando che permanga nel locale il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento del prodotto ordinato”. E’ quanto contenuto nella mozione che il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars ha presentato per essere sottoposta al voto parlamentare.

“Da più parti sono pervenute in Commissione Parlamentare Attività Produttive – dichiara …









Leggi la notizia completa