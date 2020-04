Lettera di un militante rimasto orfano del centrodestra

Sono orfano!!!

In un periodo in cui ci siamo fermati a causa del Covid-19, avendo molto tempo per riflettere, mi sono interrogato su cosa sia oggi il centrodestra.

Ho avuto modo di analizzare, senza la frenesia che caratterizza di solito le mie giornate, il contenuto delle dichiarazioni dei vari esponenti dei tre maggiori partiti dell’area, non ponendomi su basi ideologiche e ben che meno su concetti o idee precostituite, giungendo alla conclusione che in Italia non esiste un vero partito di centrodestra.

Esistono solamente dei contenitori vuoti in cerca del consenso elettorale per le future elezioni, non hanno una visione strategica né in campo economico né in campo sociale né in campo civile.

Questi partiti vivono solo per massimizzare il proprio consenso attraverso slogan qualunquisti, ma che non sono ricette attuabili nel 2020. Forse queste proposte a dirla tutta non erano nemmeno attuabili nel 1950.

Questi signori …









