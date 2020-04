L’emergenza Covid, il lockdown per imprese e professionisti e la mancanza di risposte concrete del Governo

L’emergenza da Covid-19 ha bloccato il lavoro di molti, dalle attività come ristorazione e bar, dagli hotel ai taxi, dalla vendita delle auto ai centri estetici. Attività paralizzate causa lockdown, del resto la salute viene prima di ogni cosa.

I panifici sono allo stremo, il crollo delle vendite li ha costretti a ridurre anche la quantità di pane sfornato, contano un 70% di fatturato in meno.

In molti si chiedono come faranno a riaprire, con quali risorse. I bar sono stati costretti a mettere in cassa integrazione i loro dipendenti, anche quella ancora arenata nelle sabbie mobili della burocrazia.

Purtroppo la situazione è più grave di quella che emerge a colpo d’occhio, se la pandemia non ha causato milioni di morti, come accaduto in Lombardia, potrebbe provocare una guerra sociale. Il governo regionale è impreparato ad affrontare la situazione, quello nazionale idem.

