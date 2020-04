L’avvocato Franco Messina : “#Ioresto a casa. E poi?”

Siamo entrati tutti insieme in una bolla impalpabile di una nuova dimensione sociale dovuta all’emergenza sanitaria pandemica e all’uso dell’unica arma utilizzabile dell’isolamento e del distanziamento sociale.

Stiamo vivendo tutti insieme un’ansia interiore per la paura verso un nemico invisibile che continua a contagiare e a mietere vittime rendendoci impotenti e fragili.

In pochissimi giorni di quel finire di febbraio di quest’anno tondo che avevamo tanto atteso sperando rilanciasse la nostra disastrata economia, siamo passati, da spettatori di una tragedia epidemica di un paese lontano come la Cina, a essere il centro europeo della pandemia dichiarata, sebbene in ritardo, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che avrebbe dovuto meglio monitorare l’esperienza cinese e lanciare un allarme globale più pregnante.

E quindi, nella reazione a questo flagello pandemico, siamo stati sorpresi e travolti dall’ …









Leggi la notizia completa