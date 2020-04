La positiva testimonianza di una insegnante

Riceviamo e pubblichiamo un pensiero positivo di una insegnante verso alcune colleghe, le quali si sono ritrovate a dover rivoluzionare il modo di fare didattica.

Quasi due mesi son trascorsi dall’inizio di questa situazione così inconsueta ed imprevista, che ha stravolto le nostre esistenze piegandole ad un dovere inimmaginabile…Due mesi in cui abbiamo dovuto rivoluzionare la nostra quotidianità, il nostro modo di lavorare e di rapportarci con i nostri piccoli alunni. Smarrimento, inadeguatezza, prove tecniche di trasmissione e poi…quasi per magia, quell’unisono che fluisce come una melodia nel momento in cui il pianista sfiora i tasti del suo pianoforte e comincia a percorrerli con maestria! All’improvviso, ecco che le note – dapprima stonate, inconsapevolmente ed inavvertitamente – si fondono in una sinfonia di voci, mouse, visini appena svegli, manine che si muovono sul foglio per mostrarlo compiaciute alla …









