Il Tricolore che sventola sul tetto di Marsala ripreso dal drone. Video

Il Tricolore che sventola sul tetto di Marsala. Sono spettacolari le immagini della bandiera italiana issata sull’antenna di Rmc 101, in cima al Palazzo Grattacielo, sede della radio e di Tp24.

La nostra bandiera è stata issata, da Rmc 101 e Tp24, qualche giorno fa in cima all’edificio più alto della città, come segno di speranza e unione. Il Tricolore che domina Marsala ha un effetto impressionante dalle immagini realizzate con il drone.

Sono riprese effettuate da Mario Ottoveggio nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia Municipale di Marsala per il rispetto dei divieti anti-covid.











