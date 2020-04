Il maggio dei libri anche a Castelvetrano, ecco l’iniziativa della Biblioteca comunale

Qualche giorno fa avevamo scritto che a Castelvetrano non ci sono librerie, dal momento che l’unica libreria è fallita ancora prima dell’emergenza coronavirus.

Ma i libri ci sono ancora. E in città c’è chi li legge, li recensisce, ne presenta di nuovi…

E’ il “Maggio dei libri” del 2020, a cura del Centro nazionale per il libro e la lettura, col patrocinio del ministero dei Beni culturali, che a Castelvetrano ha avuto la consulenza scientifica di Giuseppe Libero Bonanno.

Un’iniziativa arrivata alla sua decima edizione, alla quale ha aderito la biblioteca comunale “Leonardo Centonze” che, sulla propria pagina Facebook, inserirà 80 video (due al giorno) fino al 31 maggio.

Si tratta di video realizzati da studiosi, autori, docenti, alunni dei Licei che, visto che non ci si può incontrare di persona, già dal 23 …









