Il duplice assassino di Via della Clessidra. In cerca dell’uomo /3

di Marcello Benfante, con le tavole di Gianni Allegra

IV

IN CERCA DELL’UOMO

A Roma l’uso portava che anche ciò che un testimone deponeva di aver visto coi suoi occhi, e ciò che un giudice ordinava di sua più sicura scienza, era espresso in questo modo: Mi sembra. Mi si fanno odiare le cose verosimili quando mi vengono obbligate come infallibili.

(Michel De Montaigne, «Degli zoppi»)

Diogene, nell’antico mercato della Vucciria, era per tutti il Professore. Piccolo di statura, ma non esile, aveva ormai pochi capelli bianco-giallicci che portava lunghi, come la barba, foltissima e argentea. Gli occhi, penetranti e vivaci, erano di un grigio cangiante in azzurro, che insieme all’espressione dolce, comunicava un senso di profonda trasparenza spirituale.

Un po’claudicante, si appoggiava a un bastone da passeggio alla Charlot che certamente aveva visto …









Leggi la notizia completa