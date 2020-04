Erice, vandali in azione al plesso “Gemellini Asta”

Furti e danni al plesso scolastico “Gemellini Asta” in via Caruso, nel territorio ericino. Lo riporta il numero odierno del Giornale di Sicilia: l’episodio è avvenuto Venerdì 24 Aprile quando alcuni malviventi hanno danneggiato tutto ciò che gli si presentava davanti: mobili, armadi, finestre insieme ai distributori automatici di caffè e merendine. Sgomento da parte del dirigente scolastico, Antonina Filingeri: manomessi, inoltre, i sistemi di videosorveglianza. Sul fatto indaga la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica. Il periodo di emergenza non placa dunque i vandali che nella giornata di Mercoledì 22 Aprile hanno fatto irruzione anche all’Istituto comprensivo “Giuseppe Mazzini” Trentapiedi.









