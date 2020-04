Crostata di fragole, la croccantezza del pistacchio e la dolcezza del cioccolato bianco

Per l’ultima Domenica di Aprile con la stagione primaverile sempre più nelle nostre giornate, GlutenFree4Sisters ha preparato un dessert fresco, profumato e dai colori accesi: la crostata di fragole su crema bianca. Sebbene sia una torta dal procedimento complesso, la ricetta odierna è alla portata di tutti e da condividere in famiglia. Di seguito vi riportiamo gli ingredienti e la procedura da seguire.

Ingredienti:

150 gr farina 00

50 gr granella di pistacchio

80 gr zucchero

80 gr burro

1 uovo

1 pizzico di sale

Ingredienti per crema:

250 ml latte

2 Tuorli

50 gr zucchero

18 gr amido di mais

180 gr Cioccolato bianco

Ingredienti gelatina:

60 gr acqua

40 gr zucchero

8 gr gelatina in fogli

Ingredienti per decorazione:

Fragole (4 vaschette) + 50 gr Cioccolato bianco

Procedimento:

Unire e mescolare i seguenti ingredienti: la farina per dolci con granella di pistacchio, poi il sale e lo zucchero. Aggiungere il burro (ancora freddo) tagliato a cubetti finché sia bene assorbito e, …









Leggi la notizia completa